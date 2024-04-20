إصابة 3 عمال في حادث سير بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيسر نتج عنه إصابة 3 عمال كانوا يستقلونها يقيمون بدائرة مركز جهينة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ربع نقل ووجود مصابين على الطريق الزراعي بدائرة المركز.

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة "أحمد . ع . ع . ع" 39 سنة سائق يقيم دائرة مركز جهينة اختلت عجلة القيادة بيده بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.



أسفر الحادث عن إصابة كلٍ من: "محمد . م . ع . ق" 30 سنة عامل يقيم دائرة مركز جهينة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمة بالعين اليمنى و"السيد . ا . ا . ح" 65 سنة عامل و"محمد . ج . ع . ع" 20 سنة عامل ويقيمان بدائرة مركز جهينة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .



جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وبسؤال قائد السيارة والمصابين أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .



تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .



وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة قيامها بالتعدي على عامل بسلاح أبيض كان بحوزتها ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن بعد مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات على ثمن تركيب اسطوانة بوتاجاز .

وكان شقيق المجني عليه قد أفاد خلال التحقيقات أن المتهمة تعدت بسلاح أبيض عبارة عن سكين على شقيقه وإحداث إصابته المشار إليها على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة تركيب الطرف الثاني اسطوانة بوتاجاز بمسكنها.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .



بالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من "حمدية . ي . م . م" 43 سنة ربة منزل وطرف ثان "أحمد . ف . م . ع" 30 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص والطرفان يقيمان بذات الناحية.



تم ضبط المتهمة وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" المستخدم في الواقعة وبسؤال شقيق المجني عليه الثاني "حسن . ف . م . ع" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية والمتهمة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل من الطرفين على الآخر بالسب والضرب وأضاف شقيق المصاب بقيام المذكورة بإحداث طعن شقيقه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتها على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة تركيبه اسطوانة بوتاجاز بمسكن المتهمة .



جرى التحفظ على المتهمة والأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لها في الموعد القانوني .