انطلاق امتحانات النقل بمعاهد سوهاج الأزهرية

انطلقت صباح اليوم السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، إمتحانات سنوات النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية، وسط متابعة مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ونجاح.



وأجرى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، الدكتور أحمد حمادي، جولة تفقدية شملت العديد من لجان الامتحانات بمعاهد سيدي كمال الدين الابتدائي والبصراوي الإعدادي، التابعين لإدارة أخميم الأزهرية، ومعهد عمر بن الخطاب الابتدائي التابع لإدارة سوهاج الأزهرية.

خلال الجولة، أكد الدكتور حمادي أهمية حرص المنطقة على انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ خطط المتابعة لضمان تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بشكل صحيح وفعّال.



وأضاف الدكتور حمادي أنه يجب على جميع العاملين في العملية الامتحانية الالتزام بتعليمات وتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة لحل أي مشكلة أو طارئ قد يطرأ خلال الامتحانات.

وفي ختام جولته، شدد الدكتور حمادي على أهمية أن يكون للجميع الوعي بأهمية هذه المرحلة لدى الطلاب، وضرورة تقديم كل الدعم والمساعدة لهم لتحقيق نجاحهم في الامتحانات والمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية بثقة وثبات.





وفي ذات السياق اجتمع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق؛ للوقوف على استعدادات الامتحانات النهائية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب؛ بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.



وأشاد الدكتور الضويني بالجهود المبذولة من رؤساء المنطقة في الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني، لانتهاء العام على أفضل وجه.

من جانبه أكد الشيخ أيمن عبدالغني، أنه لابد من تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات والالتزام بها، كما أكد ضرورة الوقوف على التجهيزات النهائية للامتحانات، وضرورة المتابعة للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.