النيابة تقرر ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق مخزن "كاوتش" بالفيوم

قررت نيابة مركز الفيوم ندب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب اندلاع حريق فى مخزن كاوتش مستعمل بقرية السنباط دائرة المركز وتولت التحقيق.

كان قد نشب مساء امس حريق هائل بمخزن كاوتش مستعمل، بقرية السنباط ما ادى الى وجود سحابة ضخمة من الدخان الاسود نتيجة احتراق الكاوتش، تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي ، وانعدام الرؤية في الشوارع الجانبية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلفى إخطارًا من شرطة النجدة ب ورود إشارة من الأهالي بنشوب حريق هائل في مخزن كاوتش مستعمل بقرية السنباط بدائرة مركز الفيوم .

وانتقلت اجهزة الامن وسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع حريق هائل في مخزن كاوتش بقرية السنباط ، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز كان بها تسريب, وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة للمخزن ، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما تم تبريد مكان الحريق منعًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة التى اصدرت قرارها السابق وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقيت طفله بالفيوم مصرعها وأصيب 3 اشخاص ، في حريق منزل بقرية العجميين بمركز ابشواي ، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي ، بتلقيه بلاغ من شرطه النجدة بوجود بلاغ من الاهالي بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقريه العجميين ، والذي أسفر عن وفاة طفله وإصابة شاب وسيدتين كانوا بالمنزل .

وانتقلت اجهزة الحمايه المدنيه وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه ، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة. نقلت سيارة الإسعاف جثمان الطفله الي مشرحه مستشفي ابشواي المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم

وكشفت التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق و تولت التحقيق.