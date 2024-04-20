آخر مستجدات ملف مدرب برشلونة الجديد بعد اعلان تشافي الرحيل

ترددت أنباء صحفية عن استقرار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على تعيين المكسيكي رافائيل ماركيز لتولي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني، بدلا من تشافي هيرنانديز بداية من الموسم المقبل.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن خوان لابورتا استقر على تعيين رافائيل ماركيز مدرب فريق برشلونة أتلتيك، بدلا من تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني.

ويرى رئيس برشلونة أن رافائيل ماركيز هو المدرب الأنسب بكونه يعرف بيئة الفريق بشكل جيد، وتدرج في تدريب الفئات السنية داخل أسوار النادي.



وتحوم الشكوك حول احتمالية تقديم تشافي اعتذار لإدارة برشلونة عن استكمال مهمته حال السقوط ضد ريال مدريد، لأنه وقتها سيتأكد من خسارة الفريق الكتالوني للقب الدوري الإسباني.

وأصبح في حكم المؤكد أن يودع برشلونة الموسم بدون أي ألقاب، بعد خسارة كأس السوبر ضد ريال مدريد، والسقوط في الكأس ضد بيلباو، وابتعاده عن صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط، بالإضافة للخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويصر تشافي هيرنانديز على مغادرة برشلونة عقب السقوط ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.، رغم محاولات إدارة النادي الكتالوني للحفاظ على خدماته، وإقناعه بالاستمرار في منصبه.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بالسقوط الكبير (4-1) ضد ضيفه باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المونتجويك.



ويأتي الخروج من دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة، قبل 3 أيام من مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد في الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب سانتياجو برنابيو.



وشهدت الفترة الماضية العديد من الترشحات لخلافة تشافي في تدريب برشلونة، أبرزهم الإيطالي دي زيربي والثنائي الألماني توماس توخيل وهانز فليك.