مانشستر سيتي وجها لوجه أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي الليلة

يحتضن ملعب ويمبلى مواجهة نارية مرتقبة تجمع مانشستر سيتي أمام تشيلسي مساء اليوم، السبت، فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

استهل مانشستر سيتي مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، وسحق هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ثم فاز على توتنهام بهدف نظيف، وبعدها فاز على لوتون تاون بنتيجة 6 - 2، ثم تخطى نيوكاسل في ربع النهائي بنتيجة 2 - 0.



كما بدأ تشيلسي البطولة من الدور الثالث واستطاع الفوز على بريستون، وفي الدور الخامس تعادل مع أستون فيلا سلبيًا، وفاز في الإعادة بنتيجة 3 - 1، ثم فاز على ليدز يونايتد 3 - 2، وبعدها فازعلى ليستر سيتي في ربع النهائي بنتيجة 4 - 2.

وتقابل مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي في 177 مباراة بجميع المسابقات، فاز خلالها في 64 مباراة، بينما كان التفوق لمصلحة البلوز برصيد 71 فوز، وسيطر التعادل على 42 مباراة.





تقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي فى السادسة والربع مساء اليوم، السبت، ضمن لقاءات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 .