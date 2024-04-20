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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب مازيمبي بعد الاخفاق المحلي

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

يتقابل فريق الأهلي بنظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

ويواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

 

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

 

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

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