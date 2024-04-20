يواصل الدولي المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مسلسل التألق منذ انطلاق مسابقة البوندسليجا لموسمها الحالى.

أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت في الدوري الألماني

وشارك عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفرانكفورت في التشكيل الأساسي لفريقه ، ويقدم عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي، إذ ساهم فى تسجيل 22 هدفا مع فرانكفورت، خلال 33 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وارتفعت قيمة عمر مرموش السوقية بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حتى وصلت إلى 22 مليون يورو.

ويمتلك 11 أهداف خلال الموسم الحالي فى الدوري الألماني، يحتل بها المركز السابع بقائمة هدافي المسابقة، في حين يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة هدافي البوندسليجا خلال الموسم الحالي برصيد 30 هدفا.

حقق فريق فرانكفورت فوزا هاما علي نظيره أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الألمانى



يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد أوجسبورج فى المركز السابع برصيد 39 نقطة.

