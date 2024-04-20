جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات العالمية حول العالم إذ سنكون على موعد مع لقاءات دوري أبطال إفريقيا والتي يعد أبرزها لقاء الأهلي ومازيمبي، بجانب مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي وغيرها.





جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. 6.15 مساء.. بي إن سبورتس 1 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي الكونغولي ضد الأهلي.. 3 عصرًا.. بي إن سبورتس 6 إتش دي.

الترجي التونسي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.. 9 مساء.. بي إن سبورتس 6 إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

ماليزيا ضد فيتنام.. 3 عصرًا.. بي إن سبورتس إتش دي.

الكويت ضد أوزبكستان.. 5.30 مساء.. بي إن سبورتس إتش دي.





مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

لوتون تاون ضد برينتفورد.. 4 مساء - بي إن سبورتس إتش دي.

شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي.. 4 مساء.. بي إن سبورتس إتش دي.

وولفرهامبتون ضد أرسنال.. 8.30 مساء.. بي إن سبورتس 1 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو ضد لاس بالماس.. 2 ظهرًا.. بي إن سبورتس 3 إتش دي.

رايو فاليكانو ضد أوساسونا.. 4.15 مساء.. بي إن سبورتس 3 إتش دي.

فالنسيا ضد ريال بيتيس.. 6.30 مساء.. بي إن سبورتس 3 إتش دي.

جيرونا ضد قاديش.. 9 مساء.. بي إن سبورتس 3 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي ضد نابولي.. 6 مساء.. أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي.. 8.45 مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فولفسبورج ضد بوخوم.. 3.30 عصرًا.. بي إن سبورتس إتش دي.

كولون ضد درامشتات.. 3.30 عصرًا.. بي إن سبورتس إتش دي.

هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.. 3.30 عصرًا.. بي إن سبورتس إتش دي.

هايدنهايد ضد لايبزيج.. 3.30 عصرًا.. بي إن سبورتس إتش دي.

يونيون برلين ضد بايرن ميونخ.. 6.30 مساء … بي إن سبورتس إتش دي 5.



مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت ضد رين.. 5مساء.. بي إن سبورتس 2 إتش دي.

لانس ضد كليرمون فوت.. 9 مساء.. بي إن سبورتس 2 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود ضد ضمك.. 5 مساء وتبث عبر السعودية الرياضية إتش دي.

الاتفاق ضد الوحدة.. 8 مساء وتبث عبر السعودية الرياضية إتش دي.

الاتحاد ضد الحزم.. 8 مساء وتبث عبر السعودية الرياضية إتش دي 1.