ألقت الأجهزة الأمنية بمديريةأمن القليوبية، القبض على المتهم ويدعي طارق، قتل الطفل أحمد محمد خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.



القبض علي قاتل "أحمد " طفل شبرا الخيمة

وفي وقت سابق ، شيع أهالي قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل أحمد من مسجد الشيخ الحبيبي، والذي لقي مصرعه علي يد قهوجى جارهم، مذبوحا بالكامل داخل شقة سكنية، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



تشييع جثمان طفل شبرا المقتول على يد جاره |ووالدته عايزة القصاص من اللي حرمني من ابني



فيما طالبت والدة الطفل بحق نجلها والقصاص العادل من المتهم المتسبب في إنهاء حياته، مشيرة إلى أن ابنها كان محبوبا من الناس، وتابعت: عمره ما عمل حاجة وحشة في حد، وأنا مش هترتاح غير لما حقه يرجع زي ما حصل في ابني وادبح بأبشع الطرق، وطالبت بالقصاص من المتهم ليكون عبرة لكل من حرق قلب أم على أطفالها.



وقد شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، حادثا مأساويا ، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وضبط وإحضار المتهم.

عاري الجسد ومشطور نصفين ..تفاصيل العثور علي جثة طفل في شبرا الخيمة



وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى أحمد محمد سعد، 15 عاما، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

وأسفرت التحريات أن المجني عليه مبلغ باختفائه، الاثنين الماضي 15/4/2024، بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخص يدعى طارق قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الفتى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي



غدا ..محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين

تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها لمخزن خاص.

أحالت نيابة جنوب الجيزة متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها إلى مخزن خاص به.



تفاصيل أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية



جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بتحويل جزء من الأرض الأثرية إلى مخزن خاص به دون الحصول علي الترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد كبير خبراء بوزارة الآثار أنه حال مروره بدائرة اختصاصه لمباشرة مهام عمله لرصد كافة التعديات على الأراضي الخاضعة لهيئة الآثار انتقل لمعاينة العين محل التحقيقات.

تبين له قيام المتهم بالتعدي على أرض الآثار الكائنة بالقطعة رقم 72 بحوض كوم الفخري نمرة 7 بنطاق منطقة أثار ميت رهينة بالبدرشين علي مساحة حوالي 8م × 10 م تقريبا داخل الأرض الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى ..غدا

كما تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، غدا السبت، محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.

والمتهم في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني، ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات .



وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

كشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.



القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه.

فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

المتهم الأول أخذ الرشوة على دفعات

وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

