زيارات ومتابعات مفاجئة لقطاع زراعة جنوب سيناء

قام الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، بعمل زيارة مفاجئة للعاملين بالإدارة الزراعية للاطمئنان على مدى سير وانتظام العمل بالإدارة ومدى رضاء المنتفعين من المزارعين متلقى الخدمات كعمل معاينات لهم أو صرف الاسمدة ومستلزمات الانتاج من خلال الإدارة والاطمئنان على سرعة أداء الخدمة للمزارعين ودقة التنفيذ، وذلك برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير واللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء من أجل مزيد من العمل والمتابعة الدقيقة للانشطة الزراعية.

وقال المهندس ثروت منصور مدير الإدارة ، إن كافة العاملين بالإدارة يعملون في خدمة المزارعين وتذليل أى مشكلات قد تواجههم مع سرعة تقديم الخدمات المطلوبة لهم بكل دقة و تيسيرات ممكنة.

و أوضحت المهندسة أمل عبد العزيز وكيلة الإدارة بأنه يتم العمل على حث وتشجيع المزارعين لتوريد القمح ومتابعة عملية الحصاد والدراس أولًا بأول علاوة على العمل على الإنتهاء من قاعدة بيانات المزارعين وكافة البيانات الخاصة بهم .