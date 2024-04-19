هل تتعرض مصر لطقس سيئ كدول الخليج ؟

يبحث الكثيرون عن موعد انكسار الموجة الحارة، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث تصدرت درجات الحرارة مؤشرات البحث عبر الانترنت.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة القادمة، فاعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل، ستشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وبداية من الثلاثاء المقبل تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على كل أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

حقيقة تأثر مصر بمنخض جوي

الدكتور منار غانم تطمئن المواطنين

من جانبها طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، جموع المصريين بعد حالة القلق التي انتابت الجميع في الساعات الماضية من إمكانية تأثر مصر من الطقس السيئ الذي تعرضت له عدد من دول الخليج، لافتة إلى أن مصر لن تتأثر بما جرى للعديد من الأسباب.

وأكدت غانم على أن مصر لن تتأثر بهذه الحالة الجوية، موضحة أن ذلك يرجع لاختلاف الطبيعة المكانية والجغرافية بين مصر ودول الخليج.

طقس غدا السبت

من المتوقع أن يسود طقس لطيف إلى معتدل على السواحل الشمالية، معتدل على كاترين، مائل للحرارة لحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، حار لشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة غدا:

القاهرة 19° 33°

القليوبية 20° 34°.

الجيزة 19° 33°

السلوم 19° 23°

مطروح 18° 21°

العلمين 20°. 22°

واحة سيوة. 18° 27°

الاسكندرية 19° 22°

البحيرة 21° 30°

كفرالشيخ 20° 31°

دمياط 19° 22°

بورسعيد 18° 21°

العريش 19° 23 °

رفح 18° 23°

الدقهلية 20° 32°

الغربية 19° 33°

الشرقية 21° 34°

المنوفية 19° 33°

الاسماعيلية. 20° 32°

القنطرة غرب. 21°. 32°

السويس. 19° 30°

فايد. 20°. 31°

نخل 19° 30°

سانت كاترين. 18° 25°

شرم الشيخ. 17° 29°

الطور. 16° 30°

راس سدر 17°. 27°

ابو زنيمة. 16°. 26°

ابو رديس. 17°. 26°

دهب. 18°. 30°

نويبع. 19°. 28°

زعفرانة. 18°. 27°

راس غارب. 19°. 29°

الغردقة. 18° 28°

سفاجا. 19°. 28°

مرسى علم 18° 28°

بورغالب. 20°. 29°

القصير. 19°. 27°

راس بناس. 19°. 34°

شلاتين. 19° 30°

ابورماد. 19°. 29°

حلايب. 18° 29°

راس حدربة. 19°31°

الواحات البحرية.19°. 29°

الفرافرة 18°. 31°

الداخلة. 18°. 33°

الخارجة. 19°. 34°

الفيوم. 18° 31°

بنى سويف 19° 31°

المنيا. 17° 33°

اسيوط. 18° 31°

سوهاج. 18° 32°

قنا. 19° 35°

الاقصر. 20° 34°

ادفو. 22°. 35°

اسوان. 20° 35°

الوادى الجديد. 17° 30°

