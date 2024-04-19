السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

171 ألف جنيه انخفاضاً في أسعار هيونداي أكسنت RB.. ننشر التفاصيل والمواصفات

أكسنت RB
أكسنت RB

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي عن أحدث قائمة سعرية رسمية لطرازات العلامة الكورية الجنوبية في مصر. وشهدت القائمة السعرية الرسمية الخاصة بـ"غبور"، انخفاض أسعار السيارة هيونداي أكسنت Rb موديل 2024 المجمعة محلياً بداية من اليوم بجميع فئاتها.

 

ووصل مقدار الانخفاض في أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 المجمعة محلياً إلى 171 ألف جنيه لأعلى فئة.


وتتوافر هيونداي أكسنت Rb في السوق المصرية بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

 

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات هيونداي أكسنت Rb من واقع القائمة السعرية الخاصة بوكيل هيونداي في مصر.

 

أسعار هيونداي أكسنت Rb الرسمية
 

الفئة

السعر الجديد

السعر القديم

مقدار الانخفاض
الأولى689 ألف جنيه860 ألف جنيه171 ألف 
الثانية720 ألف جنيه890 ألاف جنيه170 ألف
الثالثة755 ألف جنيه915 ألف جنيه160 ألف 
الرابعة775 ألف جنيه930 ألف جنيه155 ألف 
الخامسة810 آلاف جنيه970 ألف جنيه160 ألف

 

وتقدم سيارات هيونداي أكسنت RB بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة، وتحتوى الفئة الأولى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

 

جدير بالذكر أن السيارة هيونداي أكسنت RB تصدرت قوائم تراخيص المرور خلال الشهر الماضي، وفقاً للتقرير الصادر من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

 

وتشهد أسعار السيارات في السوق المصرية تراجعاً كبيراً، واتجه قطاع كبير من وكلاء السيارات إلى الإعلان عن تخفيضات جديدة، كان آخرها إعلان مجموعة جي بي غبور أوتو عن تخفيض أسعار سيارات هيونداي وشيري.

الجريدة الورقية