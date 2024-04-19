171 ألف جنيه انخفاضاً في أسعار هيونداي أكسنت RB.. ننشر التفاصيل والمواصفات

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي عن أحدث قائمة سعرية رسمية لطرازات العلامة الكورية الجنوبية في مصر. وشهدت القائمة السعرية الرسمية الخاصة بـ"غبور"، انخفاض أسعار السيارة هيونداي أكسنت Rb موديل 2024 المجمعة محلياً بداية من اليوم بجميع فئاتها.

ووصل مقدار الانخفاض في أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 المجمعة محلياً إلى 171 ألف جنيه لأعلى فئة.



وتتوافر هيونداي أكسنت Rb في السوق المصرية بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات هيونداي أكسنت Rb من واقع القائمة السعرية الخاصة بوكيل هيونداي في مصر.

أسعار هيونداي أكسنت Rb الرسمية



الفئة السعر الجديد السعر القديم مقدار الانخفاض الأولى 689 ألف جنيه 860 ألف جنيه 171 ألف الثانية 720 ألف جنيه 890 ألاف جنيه 170 ألف الثالثة 755 ألف جنيه 915 ألف جنيه 160 ألف الرابعة 775 ألف جنيه 930 ألف جنيه 155 ألف الخامسة 810 آلاف جنيه 970 ألف جنيه 160 ألف

وتقدم سيارات هيونداي أكسنت RB بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة، وتحتوى الفئة الأولى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

جدير بالذكر أن السيارة هيونداي أكسنت RB تصدرت قوائم تراخيص المرور خلال الشهر الماضي، وفقاً للتقرير الصادر من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

وتشهد أسعار السيارات في السوق المصرية تراجعاً كبيراً، واتجه قطاع كبير من وكلاء السيارات إلى الإعلان عن تخفيضات جديدة، كان آخرها إعلان مجموعة جي بي غبور أوتو عن تخفيض أسعار سيارات هيونداي وشيري.