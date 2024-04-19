بحث فرص التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمؤسسات الصينية

قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنظيم اجتماع تعارفي بين الدكتور تشين هيشينج، أستاذ فيزياء الطاقات العالية بأكاديمية العلوم الصينية وممثلي العديد من الجامعات والمعاهد البحثية بمصر.

وناقش الاجتماع فرص التعاون البحثي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات الصينية في مجال الطاقة واستكشاف إمكانات تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى والتي عقدت في مدينة السلام (شرم الشيخ) خلال الأسبوع الحالي.

استعراض أنشطة أكاديمية البحث العلمي

افتتح اللقاء العلمي الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث قامت بالترحيب بالخبير الصيني والحضور.

وعرفت رئيس أكاديمية البحث العلمي بأنشطة الأكاديمية والإشادة بالتعاون المثمر بين الجانب الصيني والأكاديمية في مختلف المجالات.

وأكدت رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية الاجتماع لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي بين مصر والصين في مجال فيزياء الطاقات العالية وغيره من المجالات العلمية ذات الصلة.

وقام الخبير الصين الدكتور تشين هيشينج بعرض محاضرة حول وضع وآفاق أبحاث البنية التحتية الكبرى في الصين، بما في ذلك مرافق الإشعاع السينكروتروني، مصدر النيوترونات الانشطاري، مسرع الفيزياء الجسيمية والنووية، التلسكوب الكبير، والتوكاماك الفائق التوصيل، وإدارة المخلفات الجيولوجية، والتطبيقات الخاصة بحفظ وترميم الآثار.

كما ناقش الفرص المحتملة للتعاون والتطبيقات البحثية مع العلماء المصريين في هذا المجال.

جدير بالذكر بأن تشين هو باحث مرموق في مجال الفيزياء عالية الطاقة، حاصل على دكتوراه في الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. قدم مساهمات كبيرة في اكتشاف تدفق الجلون والدراسة النظامية لفيزياء الجلون في تجربة مارك- جيه في مركز ديزي. كما قاد فريق مشروع مسرع الإلكترونات- البوزيترونات في بكين وحقق نتائج فيزيائية مهمة في منطقة الطاقة الساحرة، بما في ذلك القياس الدقيق لقيمة R بين 2 و 5 جيجا إلكترون فولت واكتشاف الرنين الجديد X18351.

وحضر الاجتماع لفيفا متميزا من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية من كلية العلوم جامعة القاهرة، هيئة الطاقة الذرية ومعهد بحوث الإلكترونيات، وهيئة الاستشعار عن بعد، وجامعة أسيوط، والعديد من شباب الباحثين.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان أهمية تعظيم سبل الاستفادة من التعاون والعمل على تأسيس برامج جديدة لتمكين شباب الباحثين في هذا المجال الهام.