منتخب العراق يهزم طاجيكستان برباعية في كأس آسيا تحت 23 عاما

فاز منتخب العراق لكرة القدم على نظيره طاجيكستان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الجنوب في العاصمة القطرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

أهداف منتخب العراق جاءت بتوقيع كل من منتظر جبر وعلي جاسم وسيف خالد وكرار سعد.

وكان منتخب العراق قد خسر في الجولة الأولى من تايلاند بهدفين دون رد، ويختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على طاجيكستان بنتيجة 4/2، وتايلاند بخماسية نظيفة.

ويشارك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، 6 منتخبات عربية هي قطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق والكويت.