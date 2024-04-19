تشييع جثامين 8 من أسرة واحدة بالدقهلية ضحايا انقلاب ميكروباص

شيع أهالي قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية جثامين 8 أشخاص لقوا مصرعهم على طريق بنها الحر، وجرى ودفنهم في مقابر العائلة، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم عقب صلاة العشاء داخل مسجد معانى القرية .

واتشحت القرية باللون الأسود حزنا على وفاتهم وعا شت ليلة حزينة إثر الحادث الأليم.

تلقى أهالي قرية ميت العامل بالدقهلية خبر وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة، بعد أن جري رفع الصور الخاصة بطاقة الهوية الشخصية للشباب على مواقع التواصل للاستدلال على هويه أسرتهم.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز بنها يفيد بمصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة على طريق بنها الحر من الدقهلية، وجرى إيداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات وتحرر محضر بالواقعة.