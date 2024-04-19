السودان| قلق بشأن تزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي

أعربت سليمة إسحاق، رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال في السودان، عن قلقها إزاء ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب.

في مقابلة مع راديو تمازج، بحثت سليمة في الدور الحاسم لوحدة وزارة الرعاية الاجتماعية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وسط الظروف الصعبة في السودان.

من تنسيق الجهود مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية إلى معالجة قضايا مثل العنف الجنسي وزواج الأطفال وتعقيدات الانتهاكات المتعلقة بالنزاع، سلطت الضوء على مساعي الوحدة والعقبات التي تواجهها.

فيما يلي مقتطفات محررة:

سؤال: ما هي الأنشطة التي تشارك فيها الوحدة حاليا؟

جواب: منذ إنشائها، تعمل الوحدة كمركز تنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. على الرغم من أننا لا نقدم الخدمات بشكل مباشر ، إلا أننا نضع معايير لتقديم الخدمات والإجراءات التشغيلية وتجميع التقارير وتطوير البروتوكولات المختلفة.

على سبيل المثال، في عام 2021، نجحنا في تنفيذ برنامج "صوت السودان"، على الرغم من أننا واجهنا تحديات في إصدار المزيد من التقارير بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا. في جوهرها ، ينطوي دورنا في المقام الأول على التنسيق وبناء القدرات من خلال مبادرات التدريب.

ومن بين مبادراتنا القادمة، خططنا لتعزيز خدمات الصحة النفسية في المناطق المحرومة وتحسين الوصول إلى العدالة. لسوء الحظ، عطلت الأحداث الأخيرة في مدينة ود مدني خططنا، لكننا لا نزال ملتزمين بتنفيذ هذه المشاريع بمجرد تأمين التمويل الكافي.

في العام الماضي، نظمنا ورش عمل استهدفت المسؤولين الحكوميين ومقدمي الخدمات في مرافق الإيواء. غطت ورش العمل هذه مواضيع مثل السلوك الجنسي غير الصحي ، ومنع التحرش ، ومعالجة الاستغلال الجنسي ، السائد بشكل خاص في أوقات النزاع والطوارئ. بالإضافة إلى ذلك ، أجرينا جلسات حول تطوير خطط مصممة خصيصا لكل ولاية ، مع التركيز على الاحتياجات المحددة للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و 22 عاما ، لأنهن يمثلن مجموعة ديموغرافية كبيرة.

س: هل هناك نقص في الدعم المقدم من الوحدة للعدد المتزايد من ضحايا العنف الجنسي؟

ج: نعم، هناك نقص من حيث الإبلاغ وغياب الخدمات الصحية، التي تعمل كمصدر رئيسي للمعلومات.

س: هناك تقارير عن زواج الأطفال بسبب الظروف الاقتصادية ووجود عنف قائم على النوع الاجتماعي في مراكز النزوح. لماذا لا تعالج الوحدة هذه الانتهاكات؟

ج: وتنطوي الحالة على تحديات عديدة تعوق جهودنا. بينما يمكننا مناقشة هذه الأحداث ، فإن تقديم إحصاءات دقيقة أمر صعب بسبب المصادر غير الموثوقة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إحجام عن مشاركة الأرقام دون خدمات مصاحبة ، حيث قد لا يكون ذلك مناسبا.

علاوة على ذلك ، هناك نقص في الوعي والخوف من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالإبلاغ عن العنف الجنسي. تظهر العديد من الحالات فقط عند حدوث الحمل ، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. لقد كان تأثير الحرب مدمرا للعديد من السودانيين، ولكن في خضم الشدائد، نجد بصيصا من الأمل عند تقديم الدعم.

من المهم الاعتراف بممارسات مثل الزواج القسري والحمل كأشكال من العنف الجنسي، وغالبا ما تستخدم كأسلحة في النزاع. وقد تشعر الأسر بأنها مضطرة لتزويج بناتها تحت التهديدات. وبينما نواصل عملنا في مرافق الإيواء، والتثقيف بشأن العنف والاستغلال الجنسيين، لا تزال التحديات قائمة وتعيق التقدم.

وتؤدي التفاوتات في تقديم الخدمات عبر الولايات، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، إلى تفاقم الوضع. إن انهيار البنية التحتية الرسمية مثل القضاء والشرطة يزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يضخم محنة النساء المحتاجات.

س: هل لدى الوحدة كجهة حكومية أي تنسيق مع قوات الدعم السريع لتنفيذ ولايتها، خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع؟

ج: حاليا، لا يوجد اتصال مباشر بيننا وبين قوات الدعم السريع. تفاعلنا الوحيد كان من خلال التقارير. من الناحية المثالية ، يجب أن يكونوا هم الذين يبدأون الاتصال بنا.

س: ما هي آخر الإحصائيات المتعلقة بالانتهاكات؟

ج: وتعود أحدث إحصائية لدينا إلى 159 حالة، وهي إحصائية قديمة جدا. لسوء الحظ ، لم نتمكن من الحصول على أرقام محدثة. وتنتشر هذه الحالات في ولايات مختلفة، حيث تم الإبلاغ عن 42 حالة في جنوب دارفور، و21 حالة في غرب دارفور، وحالتين في قناة الجزيرة، والباقي في الخرطوم. ومع ذلك، كان الوصول إلى هذه الحالات أمرا صعبا، وهناك نقاش مستمر حول الحالات في قناة الجزيرة التي لا تصل إلينا بسبب أوجه القصور في الخدمة وتعطل الاتصالات، مما تسبب في مشاكل كبيرة في المتابعة.

س: هل هناك أي أرقام ونسب مئوية حسب الموقع يمكنك تقديمها؟

ج: وتختلف أعداد الفتيات والنساء المتضررات. ومن خلال شركائنا، تمكنا من تقديم مساعدة مباشرة لبعض الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مرافق الإيواء والذين تلقوا "حقائب الكرامة" التي تحتوي على مواد أساسية مثل الفوط الصحية. من الصعب تقديم إحصاءات دقيقة دون الرجوع إلى سجلاتنا.

في بعض الولايات، هناك وحدات محلية مكرسة لهذا العمل، لكن الأنشطة توقفت بسبب قيود التمويل، لا سيما بعد الأحداث في ود مدني. يعتمد الكثير من عملنا على تمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، شريكنا الرئيسي في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الوطني.

نحن نتعاون ليس فقط مع الأمم المتحدة ولكن أيضا مع منظمات مثل منظمة صحة ومنظمة كفى للتنمية واليونيسف في النيل الأبيض. لقد اتخذنا معا مبادرات مختلفة لدعم النساء المتضررات من العنف والنزاع، بما في ذلك توفير الملابس للنساء النازحات.

وقد ركزت جهودنا الأخيرة على إعادة التأهيل النفسي للمرأة، اعترافا بدورها المحوري في التعمير بعد انتهاء الصراع. إن دعم المرأة بهذه الصفة أمر ضروري لاستعادة الاستقرار والسلام في المجتمعات.

س: كيف تعملون في ظل هذه الظروف؟

ج: في ظل هذه الظروف، نقوم بنشر تقارير على مختلف الكيانات، بما في ذلك الوزارة والبعثات الدولية وشركاء الأمم المتحدة والمكتب المتخصص المعني بالعنف الجنسي. بصفتنا كيانا سياديا، لا نطلب موافقة من وزير أو أي كيان آخر.

س: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهونها في جمع المعلومات والإحصاءات حول الانتهاكات ضد الناس، وخاصة الاغتصاب؟

ج: ومسؤوليتنا الرئيسية هي معالجة هذه المسألة على الصعيد الوطني. ونتعاون مع الشركاء لتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

س: كم عدد الفتيات والنساء اللواتي دعمتهن منذ بداية الحرب؟

ج: دورنا ليس تقديم الدعم المباشر للناجين. بدلا من ذلك ، نضمن حصولهم على الدعم اللازم من خلال جهودنا.