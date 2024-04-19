مجلس ممثلي الجنوب ينتخب السفير محمد ممثلا عن القارة الأفريقية

انتخب مجلس ممثلي مركز الجنوب السفير محمد إدريس، بالتزكية لعضوية مجلس إدارة المركز ممثلاً عن القارة الإفريقية، وذلك خلال اجتماعه الرابع والعشرين الذي عُقد أمس.

وشهد اجتماع مجلس إدارة المركز ترحيب وفود الدول الأعضاء بانضمام السفير محمد إدريس لعضوية المجلس، مثمنين على سيرته الذاتية الثرية وخبراته المتميزة في العمل الدولي والإقليمي متعدد الأطراف، بما يجعله إضافة هامة لعمل المركز.

وزيرا خارجية مصر وجنوب إفريقيا يؤكدان محورية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار

في سياق منفصل أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، والتي عقدت اليوم، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيرى خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة؛ باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف "متحدث الخارجية" أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية؛ بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.