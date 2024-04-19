تعرض بعض الفتيات وتجار الملابس بماركة شي إن العالمية، لعملية نصب، بطريقة نصب جديدة على طريقة سلمى الغزولي حيث قامت سيدتين بالنصب على حوالي 1000 فتاة من تجار ماركة شي إن العالمية، بمبالغ تصل إلى 300 مليون جنيه.



سلمي الغزولي تعود من جديد ..شقيقتان تنصبان على 1000 فتاة من تجار شي إن|التفاصيل



واتهم مجموعة من الأشخاص، شقيقتان بالنصب والاحتيال عليهم فيما يقدر بـ 300 مليون جنيه، بحجة تشغيل أموالهم واستثمارها، إلا أن المتهمتين لم يوفوا بوعودهما، ولم يسلما الضحايا الأرباح، أو رد أصول أموالهم.

ومن جانبها، قالت المحامية نهى الجندي دفاع الضحايا، إن المجني عليهم حرروا عدة محاضر بقسم شرطة أجا، يتهمون شقيقتين بالاستيلاء على أموالهم، والتهرب منهم، ورفض رد الأموال إليهم.



ضحايا عملية نصب شي إن



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استغاثات وهاشتاج عايزين_حقنا من شيماء وحياة، عایزین_فلوسنا من النصابين، بعد تعرض أكثر من 1000 فتاة لعملية نصب تصل إلى 300 مليون جنيه.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: سلمونا مرة واتنين وتلاتة وبعدين قالوا فيه عجز في الفلوس، والفلوس في الإمارات ومستنين حوالات مبالغ ضخمة من الإمارات، ونيمتنا شهر واحنا مستنين، وقررت شيماء هي واختها يلموا مليارات المليارات من الناس وياخدوا حق الناس وتعبهم لسنين وشقاهم ويخربوا بيوت كتير، وفي الآخر اكتشفنا أنها جهزت تأشيرات هي وعيلتها واتمسكوا قبل ميعاد السفر، بيوم واحد، واتعمل فيهم أكثر من 70 محضر، والحمد لله اتقبض عليهم.

السيطرة علي حريق بمقابر مدينة زفتي بالغربية

كما سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب بأشجار المقابر بطريق سكة طنطا وذلك دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مقابر زفتي بنشوب حريق بشجرة وسط المقابر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الأجزاء، وذلك دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف لغز العثور علي جثة سيده مسنه داخل منزلها مشغولاتها الذهبية .

كما اصطحبت جهات التحقيق بمديرية أمن الغربية المتهم بقتل مسنة داخل وحدتها السكنية بمدينة زفتي، وذلك بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، لتمثيل الجريمة بمسرحها مكان الواقعة.

كانت مباحث قسم شرطة زفتي في محافظة الغربية كشفت لغز العثور على جثة جثمان سيدة مسنة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وذلك بعد دفنها بأسبوع.