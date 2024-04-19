سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب بأشجار المقابر بطريق سكة طنطا وذلك دون وقوع إصابات.

السيطرة علي حريق بمقابر مدينة زفتى بالغربية



وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مقابر زفتى بنشوب حريق بشجرة وسط المقابر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الأجزاء، وذلك دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



كشف لغز العثور علي جثة سيده مسنه داخل منزلها مشغولاتها الذهبية .

كما اصطحبت جهات التحقيق بمديرية أمن الغربية المتهم بقتل مسنة داخل وحدتها السكنية بمدينة زفتي، وذلك بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، لتمثيل الجريمة بمسرحها مكان الواقعة.

كانت مباحث قسم شرطة زفتي في محافظة الغربية كشفت لغز العثور على جثة جثمان سيدة مسنة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وذلك بعد دفنها بأسبوع.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من أحد أبناء السيدة المتوفية تدعى «صباح» مقيمة بمنطقة عصمت حمادة، بوجود شبهة جنائية حول وفاة والدته وأن الوفاة ليست طبيعية.

وذكر نجل المتوفية أنه تم دفن والدته، لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، ومع تقدم عمرها ظنوا أن الوفاة طبيعية، وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل، وبفحص البلاغ المقدم، واستخراج الجثة، تبين وجود شبهة جنائية، وبتقنين الإجراءات القانونية، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهم، واعترف بارتكابة الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القصة الكاملة لإصابة طالب كلية الهندسة علي يد عاطل بـ كتر بالغربية

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالغربية بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، وذلك في قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتي، حيث قام المتهم بالتعدي على طالب بكلية الهندسة بكتر وتسبب في إصابته بـ 115 عزرة في وشة ورقبته على خلفية رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك فانتقم منه بتشويه وشه .



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بناطق قرية مسجد وصيف بين عاطل وطالب بكلية الهندسة.



وتبين تعدي عاطل على طالب بكلية الهندسة بكتر وتسبب في اصابته بـ 115 عزرة في وشة ورقبته على خلفية بسبب رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك فانتقم منه بتشويه وشه .