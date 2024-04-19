شبورة كثيفة في الصباح.. استعدوا لارتفاع درجات الحرارة غدًا

تُتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا السبت، 20 أبريل 2024، في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و 35 درجة مئوية، بينما ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 و 20 درجة مئوية.

ومن المقرر أن تُغطي شبورة كثيفة بعض المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، كما تُنصح هيئة الأرصاد قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر على الطرقات، خاصة في المناطق التي تُغطيها الشبورة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، وشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدًا في بعض الحمحافظات:

القاهرة: تشهد العاصمة جو مشمس مع أقصى درجة حرارة 32 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة 19 درجة مئوية.

الإسكندرية: كما تشهد عروس البحر الأبيض المتوسط جو مشمس مع أقصى درجة حرارة 28 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.

الساحل الشمالي: سيشهد جو مشمس مع أقصى درجة حرارة 27 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة 17 درجة مئوية.

الصعيد: سيشهد أقصى درجة حرارة 35 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة 20 درجة مئوية.

البحر الأحمر: أقصى درجة حرارة 32 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة 23 درجة مئوية.