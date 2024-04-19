بدء إستصلاح وزراعة 400 فدان فول صويا فى قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، و البرسيم ونبات البونيكان.

قال المحافظ، إن المشروع بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة.

فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلى بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.

وزار المحافظ، اليوم الجمعة، الأراضي المستصلحه بقريتى المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش، رافقة حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة.

والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وحسين زمقان رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء احمد حسين مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب مدير عام مشرعات الأمن الغذائي.

وتابع المحافظ، خلال الجولة مراحل اعداد وتجهيز 30 فدان ًا بقرية المراشدة، و 90 فدانًا بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل.

أسباب زراعة فول الصويا:

وبيّن المحافظ، إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامه في إنتاج العلف الحيواني.

وأكدالمحافظ، أنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا.

من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي.

ولفت المحافظ، إلى أن مشروعات استصلاح الاراضى ، تشمل المزارعه السمكية والمكونة من 3 احواض سمكية، على مساحة 45 الف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

حصاد المحصول:

وفي سبتمبر من العام الماضي، شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح وزراعه ألف فدان، تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ، إنه تم زراعة 16.5 فدان بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل ، و 15.5 فدان بمنطقة المعنا بإجمالى مساحة 32 فدان ، ضمن الأراضى التى استصلحتها المحافظة