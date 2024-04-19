محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يفتتحان "المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة"

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية، الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 18 إلى 20 أبريل، بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.

وفي كلمته، أعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستقبال المؤتمر في الإسكندرية، مؤكدًا أنه دعا إلى انعقاد المؤتمر في المحافظة انطلاقًا من اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بذوي الهمم، والصحة النفسية، داعيًا جميع الحضور من المشاركين والأطباء القائمين على المؤتمر، إلى زيارة عدد من المقاصد السياحية، وخاصة المتحف اليوناني الروماني، وشارع النبي دانيال للتعرف على جانب من معالم الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المميز، الذي يعد منصة حوار تفاعلي وفرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية عن الصحة النفسية وتبادل الخبرات، متمنيًا الخروج بتوصيات جديدة تسهم في تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.

وثمن المحافظ الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الصحة بصفة عامة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات الطبية المقدمة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة باميلا ديكسون ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، والدكتور فزلول حقي نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة مِنَن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم.