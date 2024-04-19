الهجرة تشيد بمشاركة جناح المركز المصري الألماني بفعاليات المنتدي الدولي للتعليم

أشادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمشاركة المتميزة لجناح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع للوزارة، والمقام على هامش فعاليات المنتدي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني 2024EDU TECH، على مدار يومين، وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص ومؤسسات معنية بالتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة والطالبات.

حيث قام فريق المركز بالإجابة على كافة الاستفسارات من الطلبة والمهتمين بالحصول على فرص التدريب المهني في ألمانيا وتم استعراض طرق التقديم على مختلف الوظائف بالمجال الفني بسوق العمل الألماني.

المنتدى يأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بالاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، وأحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية.

فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

وقد شاركت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" الذي عقد تحت شعار (اصنع مستقبلك)، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن بالغ تقديرها وامتنانها لهذه الفعالية الكبيرة التي انعقدت بمشاركة مسئولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة شاركت من قبل في هذا المنتدى مع سعيها الدائم على التواصل مع كل الجهات والمشاركة في الفعاليات التي تخدم وتحقق رؤية الدولة المصرية 2023.

التدريب من أجل التوظيف

كما أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لملف التدريب من أجل التوظيف، وقد انعكس ذلك في حرصها على تدريب الشباب وفقا لمعايير الأسواق العالمية، من خلال منحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تسير وفقا لاستراتيجية محددة تسعى من خلالها لتحقيق ما تصبو إليه الدولة خاصة في ملف التأهيل والتدريب ومجابهة الهجرة غير النظامية، مع العمل على إعداد كوادر مهنية وفنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى لسوق العمل سواء في مصر أو الدول الأوروبية أو العربية وتحقيق أقصى استفادة من ذلك.

التأهيل النفسي والثقافي للشباب المصري

كما أوضحت وزيرة الهجرة أيضًا أن الوزارة حريصة على التأهيل النفسي والثقافي للشباب المصري الراغب في الهجرة، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع والدولة التي سيسافر بها، بجانب تأهيله وفق معايير سوق العمل المختلفة، كما تعمل الوزارة على حصر احتياجات فرص العمل في أسواق العمل خاصة في دول الخليج العربي وأوروبا، كما يتم التواصل بشكل مباشرة مع أصحاب العمل في هذه الأسواق بالقطاع الحكومي والخاص، لتحديد متطلباتهم ووضعها في برامج تدريبية تستهدف الوصول بالعامل لهذا المستوى، ويتم إجراء اختبارات مستمرة للتأكد من العمالة وصلت للمستوى المطلوب.

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