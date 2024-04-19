تشكيل الاهلي المتوقع أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال

يواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى، عصر غدا السبت، فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والبحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر مباراة مازيمبي الكونغولي بتشكيل كالتالى:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.