"حتشبسوت" يحتضن ختام البطولة الدولية للبرمجة

شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وبحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات حفل ختام البطولة الدولية للبرمجة - فى دورتها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، والتي أقيمت بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024 ، و نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اقيم الحفل الختامي بمعبد حتشبسوت بحضور رئيس مؤسسة ICPC والمدير التنفيذي لـ ICPC البروفيسور ويليام باوتشر رئيس اللجنة التوجيهية للـ ICPC الدكتور يسرى الجمال، الكلية الفنية العسكرية اللواء معتز ابراهيم ابو النصر، رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدى محمد حسين.

وفي كلمته رحب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور عمرو طلعت بالحضور ، وقال "يسعدني ان اشارككم حفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية".

واضاف "طلعت": "يسعدني أن أكون بين كوكبة من أفضل العقول الشابة من مختلف دول العالم علي أرض الأقصر تلك المدينة ذات الجذور الضاربة في أعماق التاريخ ".

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فخره واعتزازه لقدرة مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي تنظيم هذه الفاعلية بهذا المستوي العالمي.

وتابع قائلا "سعدت اليوم بما شاهدته من شباب واعد يمثلون كبريات الجامعات علي مستوي العالم مشيدا بالتنظيم الجيد وتعاون وتكاتف كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وأكد "طلعت " أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد علي بناء الكوادر البشرية والإستثمار في العقل البشرى من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكارى و التوسع في قاعدة المتدربين.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية في كلمته أشعر بسعادة غامرة وفخر كبير وأنا أخاطبكم اليوم، حيث نستضيف وننظم المسابقة الدولية للبرمجة الجماعية (ICPC) هنا في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر.

و واضاف "إنه لشرف عظيم لي أن أخاطبكم اليوم ونحن نقف وسط روعة مدينة الأقصر، مصر، بمناسبة المسابقة الدولية للبرمجيات أتقدم بأحر التهاني لكل منكم على مساهماتكم المميزة طوال هذه المسابقة المرموقة".

كما توجه بالشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعاونه وجهوده القيمة التي ساهمت بشكل كبير في نجاح هذه المسابقة و للبروفيسور ويليام باوشر، رئيس مؤسسة ‏ICPC، لدعمه وتعاونه الثابتين.



وأشاد"عبد الغفار" بالمنظمين للمنظمين والمتطوعين والرعاة الذين عملوا بلا كلل حتى يتحول هذا الحدث إلي حقيقة ، وقال :"إن تفانيكم هو القوة الدافعة وراء البطولة الأهم في العالم، وجهودكم محل تقدير حقيقي ، لقد خلقت جهودكم الدؤوبة بيئة يزدهر فيها الابتكار، وتتشكل فيها الصداقات التي تتجاوز الحدود والثقافات. ".

وتوجه عبد الغفار بالشكر للقائمين على الفاعلية واثنى على الدور الذى قامت به محافظة الأقصر لتسهيل كل الأمور المتعلقة بالتنظيم لإخراج هذة الفاعلية بالشكل الذى يليق بدور مصر وقيمة وعظمة محافظة الأقصر ، والجهد الكبير والمتابعة الدقيقة لكل فاعليات المسابقة ، كما توجة بالشكر الشخصى للمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على حفاوة وحسن الإستقبال وتنظيم الفاعلية واظهارها بهذا الشكل ودعم المحافظة وتعاونها المستمر .