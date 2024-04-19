فادية كيوان: التمييز ضد المرأة مشكلة عالمية وليست خاصة بالعالم الإسلامي

نفت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربي أن تكون قضية التمييز ضد المرأة مشكلة خاصة بالعالم الإسلامي إنما هي مشكلة عالمية، مؤكدة أنه ليس هناك ما يفرق الدول العربية والإسلامية إنما فقط لكل منها مسار وطني مختلف في إطار المرجعية والأهداف والاشكاليات الواحدة.

وقالت كيوان خلال كلمتها التي القتها في ختام فعاليات الندوة العلمية حول: "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي"، التي انعقدت بالتعاون بين منظمة المرأة العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)- بالمملكة المغربية.

وأضافت أنها سعيدة بالفرصة التي أتاحتها الندوة على سبيل تبادل المعارف والخبرات واستخلاص العبر والدروس، مؤكده أن العمل والتعاون سيستمر ويتواصل من أجل وضع خطة عمل مشتركة مع الايسيسكو في موضوع الاهتمام الذي انشغلت به الندوة ألا وهو تعزيز تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي.

منظمة المرأة العربية

وثمنت مديره منظمة المرأة العربية أعمال الندوة التي وصفتها بأنها زبدة عمل ومعارف هامات كبيرة من خبراء وخبيرات من الدول العربية والإسلامية فضلا عن الفاعلين ذوي الصلة.

وأكدت أن ما يجمع الدول العربية والإسلامية هو صلة عميقة وكبيرة تتجاوز الحدود والقوميات، صلة عصب تتمثل في تاريخ مشترك وخلفية ثقافية مشتركة ودين حنيف وكذلك أهداف وهموم مشتركة.