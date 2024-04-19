جامعة الأزهر تنظم مسابقة «القراءة الحرة» للطلاب والطالبات في القاهرة والأقاليم

تنظم جامعة الأزهر مسابقة "القراءة الحرة"، وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم وتدارُس الكتب التراثية، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بث سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تَختبر قدرة الطلاب والطالبات على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر، لافتًا إلى أن اختبارات المسابقة ستجرى تحريريًّا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٨/٥م بقاعة الفلك بكلية العلوم بنين.

جوائز مالية قيمة للمراكز العشر الأولى

وأضاف "الشربيني" أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مالية قيمة للمراكز العشر الأولى، بدءًا من ٢٥٠٠٠ ألف جنيه للمركز الأول حتى ٣٠٠٠ آلاف جنية للمركز العاشر، إضافة إلى عشر جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيه، داعيًا الطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى سرعة التقديم في كلياتهم.

يذكر أن المسابقة تأتي برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتقام في إطار المبادرة الرئاسية: (أنت أقوي من المخدرات).

رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون العلمي مع الأكاديمية الرئاسية الروسية

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة، والدكتور عادل الغريب، عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد السلام البكري، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث؛ الدكتورة ناتاليا إبراموفا، عميدة كلية السياسة العامة والإدارة بالأكاديمية الرئاسية الروسية، والدكتور عمرو الديب، الأستاذ و الخبير بالأكاديمية الرئاسية الروسية؛ لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر والأكاديمية الرئاسية الروسية.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد الروسي في جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى بناء الانسان من أجل عمارة الأرض.

واستعرض رئيس الجامعة تاريخ جامعة الأزهر وعدد كلياتها الموجودة في جميع محافظات الجمهورية والتي تقترب من 100 كلية وعدد 18 معهدًا متخصصًا، بجانب ذلك أوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر قبلة علمية يقصدها الطلاب الوافدين من أكثر من 110 دولة من مختلف دول العالم.

من ناحيتها عبَّرت الدكتورة ناتاليا إبراموفا، عميدة كلية السياسة العامة والإدارة بالأكاديمية الرئاسية الروسية،

عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الأزهر المنبر التعليمي المتميز على مستوى العالم، الذي يُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

الأكاديمية الرئاسية الروسية تُعنى بتعليم الكودار البشرية وتأهيلهم وإعدادهم الإعداد الجيد للقيادة

وأوضحت أن الأكاديمية الرئاسية الروسية تُعنى بتعليم الكودار البشرية وتأهيلهم وإعدادهم الإعداد الجيد للقيادة، مشيرة إلى أن الأكاديمية خرجت عديدًا من القيادات السابقة والحالية في روسيا ومختلف دول العالم.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتكريم عميدة كلية السياسة العامة والإدارة بالأكاديمية الرئاسية الروسية ومنحها درع جامعة الأزهر، كما قامت فضيلتها بتكريم رئيس جامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور أعضاء مكتب التميز بجامعة الأزهر من مختلف كليات الجامعة.

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة

على صعيد آخر تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.

المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية

وبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.

من جانبه بيّن الشيخ أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من ٢ مليون طالب من جميع المراحل التعليمية( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.

وكيل الأزهر ورئيس المعاهد يجتمعان برؤساء المناطق للوقوف على استعدادات الامتحانات

وكان اجتمع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، برؤساء المناطق؛ للوقوف على استعدادات الامتحانات النهائية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب؛ بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.

وأشاد الدكتور الضويني بالجهود المبذولة من رؤساء المنطقة في الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني، لانتهاء العام على أفضل وجه.

من جانبه أكد الشيخ أيمن عبدالغني، أنه لابد من تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات والالتزام بها، كما أكد ضرورة الوقوف على التجهيزات النهائية للامتحانات، وضرورة المتابعة للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.