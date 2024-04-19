تقلبات جوية وأتربة تضرب محافظة أسوان

نظرا لسوء الأحوال الجوية التي اقرتها هيئة الارصاد الجوية لمحافظة اسوان، درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية،والصغري 22مائل للبرودة، والرياح شمال-شمال غرب بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة، والصغري 22مائل للبرودة.



بناء عليه قد تم وقف حركة الطيران داخل محافظة اسوان منذ صباح اليوم، وذالك لانعدام الرؤيه بسبب العاصفه الترابيه التي اجتاحت ليلة امس محافظة اسوان .



وأضاف حسين محمود انني منذ الصباح من الساعه السابعه انتظر احد العائدين من مطار القاهرة الدولي، والساعه الان الثانية ظهرة والتأخير بسبب هبوب عاصفه ترابيه باسوان، حيث أثناء انتظاري بالخارج لحظت ان الرؤيه تكاد معدومه بسبب الاتربه في الجو .

وصرحا دكتور شاذلي بغدادي "للوفد" - أستشاري أمراض الصدر والحساسية والامصال،ورئيس قسم الصدر بالجامعه ، بأن الاتربه تأثر علي مريض الصدر، وبناء عليه ينصح بتدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

وأشار بغدادي لأمراض الصدر بتناول الدواء اللزم لمرضي حساسيه الصدر تحسبن لتدهور الحاله، وإذا حدث اي تطورات للمريض يتوجه علي الفور لقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي لأخذ جلسة التنفس اللازمه لديه حتي تستقر حالته.



وشددا بغدادي أكثر من مرة بعدم الخروج في الأيام القادمه الا للضرورة القصوى وخصوصا مرضي الصدر والجيوب الانفية تحسبا لتدهور حالتهم .

وقال احد سائقي الميكروباص، خط سيري الطرقات السريعه من اسوان الي ادفو صحراوي منذ أمس لحظنا هبوب رياح محملة بالاتربه وبناء عليه قررنا نحن بعض السائقين بتقليل العمل اليوم بسبب عدم التعرض لأي حوادث، وقلة عدد المواطنين يوم الجمعة المترددين بالموقف .

وفي سياق متصل وقالت الأرصاد، عبر الصفحة الرسمية فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية اليوم وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



ومن المتوقع وجود نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.



بينما من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

مطار محافظة أسوان

مطار محافظة اسوان