رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T

إنطلقت اليوم فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T التي ينظمها المركز القومي للتدريب و إعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع جامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور .

والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، تحت إشراف الدكتور عاشور عمري - مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات،والدكتور محمد الغزالي - مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

حيث إفتتح رئيس الجامعة فعاليات الدورة التدريبية:

"إعداد المدربين TOT"

المقامة في الفترة من ١٩ أبريل وتستمر حتى ٢٨ أبريل ٢٠٢٤، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بالمجمع النظري بالأبعادية ،

حيث تعد الدورة الأولى بالجامعة من حيث الشراكة والاعتماد من قبل المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات .

وأكد رئيس الجامعة أن الدورة تهدف إلى إعداد المدربين و تأهليهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التى تمكنهم من تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة، مما يساعد في المساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و القادة بالجامعة ، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور الغزالي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أن الدورة يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين وتستهدف عدد (٥٦) متدرب من مختلف كليات الجامعة بداية من درجة معيد إلى درجة أستاذ، ويتم التدريب بقاعات مجهزة مما يساهم في توفير بيئة ملائمة للمدربين والمتدربين وتحقيق الأهداف التدريبية بشكل أفضل.

وعلي هامش افتتاح الدورة أهدي الدكتور إلهامي ترابيس درع المركز للدكتور عاشور عمري ، و قام بتقديم شهادات تقدير إلي أعضاء المركز