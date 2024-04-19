إمداد مستشفي دشنا شمال قنا بـ 12 ماكينة غسيل كلوي جديدة

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بإمداد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي دشنا المركزي، بـ 12 ماكينة غسيل كلوي جديدة لخدمة المرضي.

وأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية بمستشفي دشنا المركزى، علي خلفيه شكوى أحد المرضي بخصوص تعطل بعض ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفي.

وكذا الاطمئنان على حسن سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

رافق المحافظ، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، و عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا، والدكتور بخيت محمد مدير مستشفى دشنا المركزي.

و تفقد محافظ قنا وحدة الكلى الصناعية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة وتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة لمرضى الغسيل الكلوي المترددين على الوحدة والتى تتكون من 26 جهاز غسيل كلوى، كما حرص محافظ قنا على الاستماع إلى طلبات المرضي.

كما التقى المحافظ، بطاقم الأطباء وفريق التمريض واستمع إلى شرح حول اهم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،

وشدد على علي سرعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الحالية، مع ضرورة التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضي.

وإطلع المحافظ، على صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن المستشفى، ووجه بعمل حصر بجميع النواقص من الادوية التى لا يوجد لها بديل.

واعطى تعليماته بسرعة توفيرها بصيدلية المستشفى لخدمة المواطنين، كما تفقد مخزن الطوارئ للتأكد من جاهزيته للتعامل مع أى حادث مفاجىء.

متابعة سابقة:

وفي أول فبراير الماضي زار محافظ قنا ومساعد وزير الصحة إلي مدينة دشنا لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي دشنا المركزي ، مشددا بسرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفي تمهيدا لدخولها الخدمة.

وحث المحافظ، ، الالتزام بمعدلات تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها ، للتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لأعمال الإنشاء ، لافتا إلي حرص الأجهزة التنفيذية علي تقديم كافة الدعم للشركات المنفذة لمشروعات الصحة داخل المحافظة ، وتذليل أي معوقات أمامها.

مؤكدا ان تلك المستشفيات سوف تُحدث نقلة كبيرة ومتميزة فى المنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.