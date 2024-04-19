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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد مجدي: الفوز بالسوبر الإفريقي دافع لتحقيق كأس الكؤوس لليد

محمد مجدي،
محمد مجدي،

أكد محمد مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي يعد دافعا قويا للفريق للمنافسة على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، والتي يستهل خلالها الفريق مشواره في البطولة اليوم الجمعة بملاقاة فريق عين التوتة الجزائري.

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وقال مجدي، إن لاعبي الفريق بدأوا التركيز على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد التتويج بالسوبر؛ من أجل استعادة اللقب من جديد.
وتابع: «درسنا فريق عين التوتة بشكل جيد، خاصة أن المنافس لديه حافز كبير في ظل إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ولكن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد للفوز وتحقيق الفوز الأول في البطولة».
ويلتقي الأهلي مع فريق عين التوتة الجزائري اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلود هدفي الأولمبي بمدينة وهران.

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