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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغنى: حسام حسن نفي خلافه مع محمد صلاح وحزين من إشعال الفتنة

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني حقيقة خلاف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي.

وأكد مجدي عبد الغني خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس أن حسام حسن نفي له خلافه مع محمد صلاح خلال جلسة جمعته مع العميد أثناء تلبيته دعوة الإفطار في شهر رمضان الكريم.

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مجدي عبد الغني: حسام حسن يمكنه النجاح مع منتخب مصر ولا أثق في اتحاد الكرة

تابع عبد الغني :" نفي حسام حسن وجود أي خلاف مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني وأكد علي قيمة الفرعون داخل الملعب وخارجه".

حسام حسن حزين من إشاعة الخلاف مع صلاح

وواصل عبد الغني:" حسام حسن استغرب وحزين من إشاعة الخلاف مع محمد صلاح وأكد أن المنتخب في حاجة إلي الفرعون في الفترة المقبلة".

وأكمل:" التوأم حسن صنعوا من التاريخ والأمجاد علامة لا يمكن أن تمحي من الكرة المصرية ومن اللاعبين العظماء".

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