محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

حرص محافظ الجيزة اليوم الجمعة على تفقد عدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة وجنوب؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري.



تفقد محافظ الجيزة حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية برفع كافه المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود اي مخلفات.



رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

كان قد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشدداً على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.



وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول ١.٥ كم وعرض ١١ مترا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز ومدينة البدرشين والذي يعد إحدى الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدداً من الطرق بالبدرشين.



واطلع محافظ الجيزة علي خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالبر الشرقي و الغربي لطريق المريوطية فيصل بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مؤكداً أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.