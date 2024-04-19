طفل يتخلص من حياته بسبب خلافات عائلية بجزيرة شندويل

تخلص طفل بالصف الثاني الإعدادي يبلغ من العمر 15 سنة من حياته بشنق نفسه باستخدام إيشارب وربطه بجنش حديد مثبت بسلم داخل منزله بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات عائلية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بانتحار ط٥ل داخل منزله بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين جود جثة الطفل "أحمد . م . ا . ح" 15 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي يقيم بذات الناحية تتدلي بإيشارب من جنش حديدي بسقف السلم بمنزله.





وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخرى وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.





وبسؤال والده "منتصر . ا . ح . ا" 46 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بانتحار نجله المذكور بسبب خلافات عائلية ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر أصيب مزارع يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالبطن تعدى عليه مزارع آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى نقله لمستشفى خاص بسوهاج لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من نائبه لقطاع الجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة بين شخصين وإصابة احدهما بطعنة نافذة وتم نقلة لمستشفى الخاصة.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز وصول "أحمد . ع . ع . ع" 23 سنة مزارع إلى إحدى المستشفيات الخاصة بسوهاج مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالبطن ومقيم بدائرة المركز .





وبسؤال والده "عبد اللطيف . ع . ع . ا" 56 سنة سائق يقيم بذات الناحية أتهم "سامح . ا . ص . ا" 23 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .





تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "بإرشاده" وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .