رئيس المركز القومي للمسرح ينعى الفنان الكبير صلاح السعدني

نعى الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافتة المنية صباح اليوم الجمعة.

معلومات عن الفنان الكبير صلاح السعدني

يذكر أن صلاح السعدني، حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة، وكان رفيقا للفنان الكبير عادل إمام بمسرح الكلية.

بدأ حياته الفنية هاويا في مسرحية "الناصر صلاح الدين"،"ثورة الموتى".

من أهم أعماله المسرحية: "زهرة الصبار"، "الملك هو الملك"، "باللو".

وقدم للدراما المصرية مسلسلات عديدة من أشهرها: "ليالي الحلمية"، أرابيسك"، "أبنائي الأعزاء شكراً"، "الزوج أول من يعلم"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "الناس في كفر عسكر"، زواج القاصرات"، "للثروة حسابات أخرى"، "الأخوة الاعداء"، " أوراق مصرية"، "الاصدقاء".

كما قدم للسينما المصرية أفلام متنوعة أهمها: "أغنية على الممر"، "زمن حاتم زهران"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "شحاتين ونبلاء"، "شياطين الليل"، "المراكبي"، "قضية عم أحمد"، فتوة الناس الغلابة"، "فوزية البرجوازية".