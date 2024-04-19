الليثي ناعيا صلاح السعدني: فقدنا فنان عظيم قدم أروع الأعمال الدرامية

ببالغ الحزن والآسي نعي الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان القدير صلاح السعدني، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، داعياً الله ان يرحمه وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحاته عبر وسائل التواصل، قائلا : " رحم الله الفنان العظيم صلاح السعدني وًاسكنه فسيح جناته و خالص عزائي لاسرته الكريمه و أنا لله و أنا اليه راجعون.

وأوضح الليثي، اننا فقدنا قامة فنية كبيرة " عمدة الدراما المصرية " حيث قدم باقة من أجمل الأعمال الدرامية والسينمائية ، والتي ستظل خالدة في ذاكرة الفن ، رحم الله الفنان صلاح السعدني وأسكنه فسيح جناته.

نقابة الممثلين تنعي الفنان الكبير صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والاسي وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوا، وأنا لله وأنا اليه راجعون.

جنازة الفنان صلاح السعدني

تقام جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، بعد صلاة العصر اليوم، الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر.

وفاة الفنان صلاح السعدني

وكان قد رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والصحفي أكرم السعدني، ابن أخيه، وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

معلومات عن الفنان صلاح السعدني



يشار إلى أن ولد الفنان الكبير صلاح السعدني، لأسرة ذات أصول ريفية، وحصل على بكالوريوس الزراعة، وهو الصديق المقرب للفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية.

والراحل شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني. وأول أعماله كانت مسلسل «الرحيل»، عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل «الضحية»، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها: الأرض، والرصاصة لا تزال في جيبي، ومدرستي الحسناء.

تميز الفنان الراحل صلاح السعدني، في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها: أرابيسك، وحلم الجنوبي، وليالي الحلمية، وعمارة يعقوبيان، ورجل في زمن العولمة.