موعد تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق

جهود مكثفة تبذلها الحكومة فى السيطرة على أسعار السلع حيث تتابع وترصد أسعار السلع وتضبط الأسواق في مختلف المحافظات من خلال عقد الاجتماعات المستمرة .

وأشار رئيس الوزراء لما أكد عليه رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن بدء تطبيق تخفيضات أسعار الخبز اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وهو ما أكد عليه عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، من أنه بالفعل سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق، متمنيًا أن يستمر نزول الأسعار حتى يتم الوصول إلى السعر الطبيعي المعمول به خلال فترات الاستقرار.

توفير الخبز بأقل سعر في مصر

وتابع أن كافة المخابز تعمل في اتجاه واحد من أجل توفير الخبز بأقل سعر في مصر، حيث أن هناك بعض المخابز العشوائية تعمل بدون ترخيص، وأن أي مخبز ستنطبق عليه المواصفات سيتم الترخيص له ليعمل ضمن المنظومة.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أن أي خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.

خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% لـ45%

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، إن الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار في الأسواق يشمل التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من يوم الأحد المقبل بنسبة من 30% إلى 45% لمراعاة تكلفة الإنتاج لكل نوع.

أسعار الخبز السياحي الجديدة

وتابع في بيان صادر عن الاتحاد صباح اليوم الجمعة، إلى أن أسعار الخبز السياحي بعد الخفض ستصبح كما يلى:

* يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 80 جراما نحو 150 قرشا، حيث كان وصل سعره إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

* يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 40 جراما نحو 75 قرشا.

* يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 25 جراما نحو 50 قرشا.

* يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 50 جراما نحو 150 قرشا.

* يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 35 جراما نحو 100 قرش.

انخفاض أسعار المكرونة والأرز المحلي مع تراجع سعر الدقيق

وتابع أمين عام اتحاد الغرف أن انخفاض أسعار القمح، قد أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة الذي أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلي كبديل.