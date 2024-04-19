غدًا.. انطلاق امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بمعاهد الشرقية الأزهرية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية الأزهرية أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023، والمقرر لها غدا السبت الموافق 20 أبريل الجاري، على مستوى 17 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية أنه تم تدشين تطبيق إلكتروني للمتابعة والاطمئنان على إنتظام واستقرار الإمتحانات وتقديم الدعم الفني والتوجيه لأكثر من 1200 لجنة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، فضلا عن تشكيل قوافل ميدانية لمتابعة المعاهد الأزهرية بالإدارات كافة، وذلك في سابقة هي الأولى على مستوى المناطق الأزهرية

شدد رئيس المنطقة على أهمية الإستعداد الجيد لأعمال الإمتحانات، منوها على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية مناسبة لأعمار الطلاب بمختلف المراحل، مع ضرورة الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر ،مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، فضلا عن الحفاظ على النظافة العامة، وذلك في إطار حرص المنطقة الأزهرية على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الإمتحانات وسيرها على الوجه الأكمل.

وأضاف رئيس المنطقة أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في متابعة أعمال الامتحانات، وتواجد موجهي المنطقة والإدارات قبل بدء أعمال الامتحانات بوقت كافي، موجها المقدرين بتحري الدقة والمراجعة أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة.

وطالب المقدرين بالحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان، مؤكدا مديري الإدارات التعليمية أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الخاصة بالامتحانات.