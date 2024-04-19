وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى برديس بالبلينا صباح اليوم

في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

أجري صباح اليوم الجمعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج و بحضور د عمرو عبدالفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة

زيارة تفقدية لمستشفى برديس بالبلينا وبدأها بمركز البلينا لمتابعة سير العمل بها مشدداً علي إدارة المستشفي متابعة مستوي النظافة بالمستشفي و متابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام المختلفة محذراً من التقصير في ذلك وتفقد وكيل صحة سوهاج اقسام الإستقبال والطؤاري و الحضانات و العناية و القسم الداخلي و وحدة الغسيل الكلوي للإطمئنان و التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضي والتأكد من تنفيذ التوجيهات التي وجهها لإدارة المستشفي خلال التفقد السابق منذ أيام

مؤكداً على تذليل كافة العقبات امام المرضي أثناء تلقيهم للخدمة الطبية بالمستشفي