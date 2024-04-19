فحص 20 ألف 490 مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

أعلنت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليفحص 10 آلاف و600 مواطناً، ضمن المبادره الرئاسيه، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و9 آلاف و890 مواطنه بمبادرة صحة المرأه بإجمالي 20 ألف و490 مواطن من خلال 54 فريق وذلك فى الفتره من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وحتى اليوم .

واكدت ان المبادرة تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسيه والارتقاء بالخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين .

وأجرت وكيل وزارة الصحه فحص الأمراض المزمنه بمقر ديوان عام مديرية الصحه ضمن أعمال فريق المبادره اليومى بفحص العاملين بالهيئات والمؤسسات والمديريات الخدميه المختلفه لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادره ،إلى جانب الفرق الثابته بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظه .

وأشادت وكيل وزارة الصحه بجهود الفرق الطبيه المتنقله والثابته للمبادره وماتم تحقيقه من مستهدف من المواطنين خلال شهر رمضان المُبارك وأجازة عيد الفطر وحتى الآن ،بالتواجد أمام دور العباده والحدائق والمتنزهات واماكن التجمعات،فضلا عن خدمات التوعيه لفريق المشاركه المجتمعيه لتعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من خدمات «مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلى ،والتعريف بمبادرات صحة المرأة والام والجنين ومبادرة السمعيات لحديثى الولاده.

وأوضحت الدكتوره هبه جوده مدير إدارة الرعايه الأساسيه ومنسق المبادرات بالمحافظه ان "مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» تهدف إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة كما تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم.

وأشارت الى أن فِرق المبادره ستواصل انتشارها بالتنسيق مع فريق التواصل المجتمعى برئاسة الدكتوره جيهان سامى لتقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية للمدارس والمصالح والمديريات الخدميه ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية ودور العباده وغيرها ،حيث يتم تحديد مواعيدها بناءً على خطه متكامله لتغطية كافة مدن وقرى وأحياء المحافظه.