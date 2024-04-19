قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: عملية الوعد الصادق لها إنجازات تاريخية

صرح قائد القوات البرية بالجيش الايراني العميد" كيومرث حيدري" بأن عملية الوعد الصادق لها إنجازات تاريخية.

بدأت كلمة قائد القوات البرية بالجيش الإيراني "العميد كيومرث حيدري" قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران اليوم 19 ابريل.

وستقام خطبة الجمعة لهذا الأسبوع بإمامة خطيب جمعة طهران حجة الاسلام "محمد جواد حاج علي اكبري" في جامعة طهران.

وفي كلمة له قبل خطبة صلاة الجمعة 19 أبريل في طهران، صرح قائد القوات البرية بالجيش الايراني العميد" كيومرث حيدري" بأن القوات المسلحة الايرانية في عملية الوعد الصادق قد حققت انتصارات فخرية مرة أخرى، واستطاعت أن تلبي نداء مفجر الثورة وفي هذه العملية برزت قوة واقتدار القوات المسلحة الى الواجهة.

وقال العميد حيدري في اشارة الى إنجازات عملية الوعد الصادق التاريخية ان لها اربعة انجازات.

وعليه فإن الإنجاز الأول لعملية الوعد الصادق هو في تحقيق الآيات القرآنية في سورة العنكبوت،بحيث تم تحقيق وعد الله، لأن الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة للقوة الجوية للجيش الإيراني عبرت القبة الحديدية ملقنة درسا للكيان الصهيوني.

وأما الإنجاز الثاني فقد اعتبر العميد حيدري بأنه تلبية لنداء وتوجيهات قائد الثورة الذي اكد في خطبة عيد الفطر السعيد على ضرورة معاقبة الكيان الصهيوني، ولذلك تمت معاقبته من قبل جنود الحرس الثوري الايراني بمساعدة جيش الجمهورية الإسلامية في الرد العقابي، مضيفا انه يجب ان يعرف هذا الكيان ان أخطأ مجددا فسوف يعاقب بشكل أقوى وأشد.

وفي إشارة إلى أحداث أصفهان الأخيرة، صرح قائد القوات البرية في الجيش الايراني انه حتى في حال ظهور أجسام طائرة مشبوهة في سماء ايران فقد تم استهدافها بذكاء من قبل الدفاعات الجوية الايرانية القوية.

إيران: المنشآت النووية في اصفهان تتمتع بأمن تام

أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، تتمتع بأمن تام ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

وبعد تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أجزاء إيران للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، تشير تقارير مراسلي وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" من جميع أنحاء البلاد الى أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو انفجارات واسعة النطاق تسببت بأي تهديدات جوية.

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان وسط البلاد، أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

وتشير الصور التي سجلت الى نشاط الدفاعات الجوية في بعض أنحاء البلاد، وتصديها للمسيرات بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا وليس بأنظمة دفاع صاروخية.

كما ان نشاط الدفاعات الجوية طبيعي تماما وفي حالة تأهب بنسبة 100%.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن إطلاق أنظمة دفاع صاروخية.



