TSMC تفرض رسومًا أعلى على الرقائق المصنوعة خارج تايوان.. ارتفاع قادم في أسعار الأجهزة

TSMC هي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وتوجد منتجاتها في كل شيء بدءًا من الهواتف وحتى وحدات تحكم الألعاب وأجهزة الكمبيوتر. لكن الأجهزة التي تستخدم شرائح TSMC قد تصبح أكثر تكلفة إذا اختارت الشركات المصنعة شراء الأجهزة التي تصنعها الشركة خارج قاعدتها الرئيسية في تايوان.

وقال CC Wei، الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، في مكالمة هاتفية حول الأرباح: "إذا طلب العميل أن يكون في منطقة جغرافية معينة، فيجب على العميل مشاركة التكلفة الإضافية". "في بيئة العولمة المجزأة اليوم، ستكون التكلفة أعلى للجميع، بما في ذلك TSMC وعملائنا ومنافسينا."

وقد بدأت بالفعل المحادثات مع العملاء بشأن زيادة الأسعار. وكما أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن تصنيع الرقائق خارج تايوان يعد أكثر تكلفة بالنسبة لشركة TSMC (حيث يتم تصنيع أكثر من 90 بالمائة من أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا على الكوكب). لكن الشركة ستقوم بتمرير هذه التكاليف وسط سعي الشركات والحكومات لزيادة إمدادات الرقائق خارج تايوان، والتي تحاول الصين السيطرة عليها.

وتمتلك شركة TSMC مصانع في اليابان وتقوم ببناء العديد منها في ولاية أريزونا، بدأ أولها العمل هذا الشهر ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج الكامل هذا العام. كما أنها تقوم ببناء مصنع في ألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي على تزويد الشركة بتمويل قدره 6.6 مليار دولار بموجب قانون CHIPS، الذي يسعى إلى تعزيز تصنيع أشباه الموصلات في البلاد. وفي المقابل، تعهدت شركة TSMC بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 25 مليار دولار إلى 65 مليار دولار. وتماشيًا مع ذلك، أعلنت الشركة عن خطط لبناء مصنع أمريكي ثالث بحلول نهاية العقد والبدء في صنع شرائح أكثر تقدمًا بدقة 2 نانومتر بحلول عام 2028.

وفي الوقت نفسه، تتوقع TSMC أن ترتفع تكاليف التصنيع في تايوان. وذلك لأن أسعار الطاقة هناك ترتفع. ومن المتوقع أيضًا أن يكون لزلزال وقع في وقت سابق من هذا الشهر تأثير سلبي على ربحية الشركة، وكذلك كفاحها لجعل تصنيع شرائح 3 نانومتر الأكثر تقدمًا أكثر كفاءة.

تعد Apple وNVIDIA وAMD وQualcomm من بين عملاء TSMC الأكثر شهرة. لذلك، إذا انتهى بهم الأمر إلى شراء الرقائق من مصانع الشركة في الولايات المتحدة أو اليابان أو ألمانيا، فقد ترتفع تكاليف التصنيع الخاصة بهم. خذ تخمينًا جامحًا من سيضطر في النهاية إلى تحمل تكلفة هذه النفقات المتزايدة حتى يتمكن صانعو الأجهزة من الحفاظ على هوامش ربحهم.