عاجل
شركات طيران تلغي رحلاتها من وإلى إسرائيل موعد ومكان جنازة صلاح السعدني وفاة الفنان صلاح السعدني انتحاري يفجر نفسه في باكستان وإصابة ثلاثة إيران تنفي شن إسرائيل هجومًا على أراضيها والأخيرة تعلن مسئوليتها
الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام مزلقانات السكة الحديد

عبور مزلقانات السكة
عبور مزلقانات السكة الحديد

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور  بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

txt

أداء GPT-4 قريب من مستوى الأطباء الخبراء في تقييمات العيون

جاء ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "شقو" في آخر ليلة عرض

أداء GPT-4 قريب من مستوى الأطباء الخبراء في تقييمات العيون

القصة الكاملة للساعات الأخيرة في إيران وعملية إسرائيل فوق أصفهان

صُنع في مدارس التعليم الفني.. تطبيق مشروع "رأس المال الدائم" (صور)

"أمبري": على السفن التجارية في الخليج وغرب المحيط الهندي البقاء في حذر

ساديو ماني يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في غياب رونالدو

وزير إسرائيلي يصف ضربة بلاده في إيران بـ "المسخرة"

مسؤول إسرائيلي: استهدفنا قاعدة بأصفهان.. وهاجمنا 9 أهداف تابعة للحرس الثوري
الجريدة الورقية