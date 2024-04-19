حورية فرغلي تقدم مسرحية رابونزل بالمصري.. اليوم وغدًا

تستعد الفنانة حورية فرغلي، لانطلاق العرض المسرحي "رابونزل بالمصري"، على خشبة مسرح الهوسابير يومي 19، 20، وذلك حصريًا ولأول مرة.





تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.



وكشف حورية فرغلي، عن البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

شخصية رابونزل الحقيقية

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.





آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.



معلومات عن حورية فرغلي

يشار إلى أن بدأت حورية فرغلي حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام.

وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، وقد استطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تقديم أدوار مختلفة بدأت بدور البنت الشعبية، ومرورًا بالفتاة الإرستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم (كف القمر) وزاد بريقها من خلال قيامها ببطولة مسلسل (المنتقم) عام 2012 ودورها في فيلم (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013.

وأحبها الجمهور منذ ظهورها على شاشات التليفزيون والسينما وأصبح يحرص على متابعة أعمالها.