5 أيام.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاعين العام والخاص

شم النسيم وعيد العمال.. يبحث عدد كبير من المواطنين، خصوصًا العاملين في القطاعات الحكومية، عن عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 .

موعد عطلة شم النسيم:

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 ومن المقرر أن تكون هذه العطلة مدفوعة الراتب للأفراد العاملين في كل من القطاعات الخاصة والعامة.

ويُمثل عيد العمال "إجازة الخميس 2 مايو" مناسبة للاحتفاء بإنجازات الطبقة العاملة، وتقدير دورها في بناء الأمة ونهضتها.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو ليوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

موعد شم النسيم في مصر:

يبحث الكثيرون عن موعد شم النسيم في مصر عام 2024، بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا يحدد موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، ومن المقرر أن تكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

وتعتبر هذه الإجازة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024

تعد إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024 أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتوافق على يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.

وتعتبر هذه الإجازة عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وتليها إجازة يومي الجمعة والسبت، وبالتالي يحصل موظفو الحكومة المصرية على إجازة لمدة 3 أيام متتالية.

عدد الإجازات المتبقية في شهري أبريل ومايو 2024

ووفقًا لترتيب الإجازات، يكون لموظفي الحكومة إجمالاً 8 أيام إجازة في شهري أبريل ومايو 2024، وتشمل الأيام التالية:

- إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024: الخميس الموافق 25 أبريل.

- إجازة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.

- إجازة أسبوعية: السبت الموافق 27 أبريل.

- إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.

- إجازة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.

- إجازة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.

- إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.

- إجازة شم النسيم: الإثنين الموافق 6 مايو.

للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024

جدير بالذكر أنه أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024

والمتضمن: "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".