«الوفد» تطالب بسرعة إلقاء القبض على سائق ميكروباص دهس «يوسف» وهرب

يرقد يوسف محمد أمين، الطالب بكلية آداب جامعة جنوب الوادى، ونجل الزميل محمد أمين بإدارة التحصيل فى جريدة الوفد، داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعى فى المنيا، مصابًا بكسور فى الجسم وكسر فى الحوض ونزيف فى المخ، بسبب رعونة سائق ميكروباص اصطدم بـ«توك توك»، كان يستقله يوسف بصحبة صديق له فى طريقهم إلى المدينة الجامعية.

«ننتظر معجزة إلهية»، بهذه الكلمات المؤثرة، نطق الزميل محمد أمين، خلال متابعة حالة نجله، ويروى انتهت اجازة العيد وقرر يوسف السفر إلى الجامعة بصحبة احد اصدقائه، وذهبوا إلى محافظة المنيا لشراء بعض متطلباتهم قبل توجههم إلى المدينة الجامعية بجنوب الوادى، وخلال استقلالهما مركبة «توك توك» اصطدم ميكروباص بالمركبة فأسقط يوسف من داخلها، ودهسه وفر هاربا.

وأضاف والد المجنى عليه «يوسف»، «بلال» زميل يوسف وشاهد الرؤية للواقعة، قال: «إنه فور وقوع التصادم، فر سائق الميكروباص وقائد التوك توك الذى كانا يستقلانه، وبوصول الإسعاف، نقلتهما الى احد المستشفيات الخاصة، ولم يتم التوصل حتى الآن الى مرتكب الواقعة أوالقبض عليه».

وطالب «أمين» مدير أمن المنيا، بالقبض على السائق الذى دهس نجله وفر هاربا، حتى يهدأ قلبه على نجله الذى يرقد بين يدى الله، ويحتاج إلى معجزة إلهية، لإنقاذه، وتضم «الوفد» صوتها إلى الزميل محمد أمين وتطالب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجانى.

وحصلت «الوفد» على صورة من التقرير الطبى، لحالة «يوسف» وجاء فى نصه: «بالكشف الطبى تبين وجود نزيف فى المخ وفقدان للوعى».