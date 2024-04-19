ببدلة رقص.. أمينة خليل تصدم متابعيها عبر إنستجرام| صور

فاجأت الفنانة أمينة خليل متابعيها بالظهور بلوك جريء، خلال نشرها صور عبر الحالة الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وتكون هذه شخصية "فُتنة" التي تجسدها في فيلمها الجديد "شِقو" والذي يعرض حاليًا السينمات.





الفنانة أمينة خليل

أمينة خليل تتألق بالميتاليك الجريء من كواليس "شِقو"

وظهرت أمينة خليل ببدلة رقص جريئة، مصنوعة من قماش الميتاليك باللون الفوشيا، مكشوفة الأكتاف والصدر، ومطرزة بالخرز واللؤلؤ حول منطقة الصدر، ونسقت معها أكمام منفصلة بنفس التطريزات، مما فاجأت الجمهور بهذا اللوك الغير متوقع.





ولم تكن ملابسها فقط هي الغير متوقعة فحسب، بل تفاجيء المتابع بمكياجها الصادم، فإعتمدت الألوان الصاخبة والجريئة، حيث وضعت آيشادو باللون الفضي اللامع، بالإضافة للرموش الصناعية الكثيفة والطويلة، وزينت وجنتيها ببلاشر متعدد الطبقات باللون الوردي، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر، وظللت حاجبيها باللون الأسود، لتصبح عريضة وجريئة.





وأكملت أمينة خليل اللوك بوضع باروكة باللون الأحمر، تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي بشكل مرتب وناعم.





أحداث فيلم شِقو

وتدور أحداث فيلم "شِقو" حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.





أبطال فيلم شِقو

والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

وقالت الفنانة أمينة خليل في إحدى اللقاءات السابقة إنها غيرت جلدها من أجل دورها كراقصة في فيلمها الجديد "شقو"، مشيرة إلى أن كل بنت مصرية بتعرف ترقص.





وأوضحت أن "شقو" كان تحديا كبيرا لها، مبينة أنها واجهت صعوبات كثيرة أثناء التحضيرات الأولية وقالت "ترعبت".





كما قالت إنها شعرت بالخوف عندما عُرض عليها النص، وتابعت "ساعدتني مدربة تمثيل شهيرة وتدربت لمدة شهرين وكل قعدة لمدة 5 إلى 6 ساعات".

وعن تجسيدها دور راقصة تجمعها قصة حب مع محمد ممدوح، أكّدت أمينة أنها قامت بالتحضير كثيراً للشخصية، وتعلّمت الرقص لمدة شهرين كي تتقن دورها.