تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية بالفيوم لضبط الأسعار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية والأسواق لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز وإدارة تموين مركز الفيوم ثان، والجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير 13 محضرًا وتقريرًا ضد المخابز السياحية بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية بمركز الفيوم ثان، وتمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز سياحية لقيامهم باستخدام دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، لانتاج الخبز السياحي واستغلال فارق الأسعار للتربح منها، بالإضافة إلى ضبط عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم تم تعبئتها في شكائر بيضاء لتضليل رجال الحملة التموينية، كما قامت الحملة بتحرير عدد 13 محضر وتقرير ضد المخابز السياحية والبلدية المخالفة بمدينة الفيوم.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.