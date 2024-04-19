"الزواج المبكر وعادات المجتمع".. حوار مفتوح بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية حوار مفتوح بعنوان " الزواج المبكر وعادات المجتمع، أدارت الحوار شيماء عباس عويس أمينة المكتبة.

تحدثت خلال اللقاء عن أهمية الزواج لتكوين الأسرة التي تكون المجتمع الذي هو الاخر يلعب دور في مهم في كل دولة حيث تقاس قدرات الدول بقدرات الشعوب والمجتمعات، ولذلك يجب أن يكون الزواج هو الطريقه المثلي للحفاظ علي اي مجتمع، إن الزواج المبكر يقضي علي احلام الطفولة وينشئ مجتمع غير قادر علي تحمل المسئولية ومن اين تأتي إذا كان الأبوين غير مؤهلين علي تحمل المسئولية

وذكرت "عويس" أنه ظهرت في الآونة الأخيرة كثرة الخلافات العائلية بسبب الزواج المبكر، مما أدى إلى إرتفاع نسبة الطلاق منها ومن بينهم متزوجون تحت السن القانوني، وبذلك يضيع كل حقوق المرأة و الطفل لذلك يجب علينا أن نحرص علي حياة الأسرة المصرية، من جانبه شارك محمد نادي مدير المكتبة بأن يجب علي كل اب وام بتعليم الأبناء معني الزواج والمسئولية حتي يصبح قادر علي الزواج.

فرع ثقافة الفيوم ينظم ورشة حكي عن كتاب المظلة العجيبة

ونظم بيت ثقافة طامية بمكتبة الطفل ورشة حكي عن كتاب المظلة العجيبه تأليف يعقوب الشاروني قامت بها أمينة المكتبه مروة بهاء الدين صبحي مع مجموعه من رواد المكتبه تناولت الأحداث وورشه الحكي عن أن جمال الإنسان بأخلاقه وتربيته وحسن خلقه وتعليمه والأخلاق الحميده وليس بالمظهر والجمال الخارجي للوجه والجسد وحكت القصه عن فتاه كان الناس يسخرون من جمالها المحدود ومنظرها المحدود حتي قابلت ساحره أعطتها مظلة غيرت من جمالها وشكلها كلما وضعتها فوق راسها. حتي تغيرت نظرت الناس لها بالتدريج من ناحيه الاخلاق للانسان.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.