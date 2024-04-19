يسرا تعود للشباب بجلسة تصوير جديدة عبر انستجرام| شاهد

خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير جديدة تخطف بها قلوب جمهورها، فشاركتهم ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتتألق بلوك كلاسيك مميز.

وبدت يسرا ببدلة كلاسيكية جذابة، باللون الأسود، فضمت بنطال بساقين فضفاضتين، وبليزر طويل بياقه بيضاء، ونسقت معها توب أسود، مما عكست أناقتها وقوامها الممشوق.





الفنانة يسرا

وانتعلت يسرا حذاء ذا كعبرعالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المصنوعة من الفضة، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وعقد ملتف حول عنقها، بالإضافة لخاتم في كل يد.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر مميزة تتماشى مع اللوك، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم، وثبتت غرتها للخلف بشكل البومبيه؛ ليضيف ستايل جذاب.

ووضعت مكياجًا ناعمًا، فزينت وجنتيها ببلاشر بني، وإعتمدت ظلال العين باللون الكشمير المدمج مع النود، بالإضافة للكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي ؛ ليتماشى مع لون بشرتها.





يسرا ومارلين مونرو

يسرا تسير على خطى مارلين مونرو بفستان من الخمسينات

وظهرت يسرا من قبل بلوك شبهها البعض بإطلالة مارلين مونرو، مرتديه فستان أسود مُجسم بقصة الميرميد الذي يبرز جمال الجسم ويعكس أنوثتها، فتميز بياقة كبيرة وعريضة من الخلف مزينة بكشاكش من نفس قماشة ونسقت معه قفازات طويلة متعددة الطيات من الشيفون الأسود؛ مما عكس أناقتها وجمالها.

سعر فستان يسرا

وبلغ سعر الفستان 5500 درهم، أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية، فضمت أقراط طويلة مستوحاه من جلد الثعبان باللون الذهبي والبرتقالي، وعقد قصير ملتف حول العنق؛ ليضيف لمسه جذابة وراقية للفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر مميزة، فإعتمدت صيحة الشعر المبلل، وتركته يتدلى من الخلف بشكل ناعم وجذاب.

ووضعت يسرا مكياجًا ساحرًا، فإعتمدت الرموش الصناعية الكثيفة، وأضافت لمسة من الجليتر اللامع كظلال للعين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.